UMSNH y ANUIES reafirman colaboración; Yarabí Ávila se reúne con Luis González Plascencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 08:21:40
Ciudad de México, a 20 de febrero de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) reafirmó el interés de seguir trabajando de la mano con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en pro de la comunidad nicolaita y de la educación, tras la reunión que sostuvo la rectora Yarabí Ávila González y el secretario General Ejecutivo del organismo, Luis Armando González Plascencia. 

Durante el encuentro abordaron los avances académicos, financieros, normativos y deportivos que ha alcanzado la Máxima Casa de Estudios en los últimos tres años, así como las estrategias que se han realizado en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que han tenido resultados inmediatos como duplicar la matrícula a través de los Diplomados en línea y las Microcredenciales que tuvieron un éxito rotundo. 

La rectora Yarabí Ávila compartió que en este último año de administración hay un firme compromiso por consolidar proyectos y poner en marcha nuevas acciones que permitan que la UMSNH siga escalando posiciones entre las mejores universidades del país, así como mantener las finanzas sanas. 

De igual forma, agradeció el acompañamiento y la sinergia que se ha logrado con la ANUIES, lo que dijo, ha fortalecido sin duda alguna a la casa de estudios y a su comunidad. 

Al encuentro también asistió el secretario General de la UMSNH, Javier Cervantes Rodríguez, el tesorero Enrique Eduardo Román García y el secretario Auxiliar, Jorge Manzo Méndez.

