UMSNH vive una gran Jornada Nacional de Tequios en Espacios Deportivos

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.- En todos los rincones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) la comunidad docente, administrativa y estudiantil realizó actividades en torno a la Jornada Nacional de Tequios en Espacios Deportivos: Deporte para Todas y Todos.

La administración encabezada por la rectora Yarabí Ávila González realizó cerca de 120 actividades en las distintas escuelas, facultades e institutos, así como Unidades Profesionales con presencia en los municipìos de Uruapan, Zamora, Ciudad Hidalgo, Huetamo y Lázaro Cárdenas, de igual forma, las escuelas incorporadas también desarrollaron acciones en sus planteles.

La rectora hizo un reconocimiento a la comunidad nicolaita que participó en la Jornada Nacional de Tequios, dando muestra de que el trabajo en equipo tiene grandes resultados. “Seguiremos respaldando las estrategias que impulsa el Gobierno de México en favor de nuestras y nuestros jóvenes”.

Por su parte, el secretario Auxiliar, Jorge Manzo Méndez, destacó la nutrida participación que se registró en cada una de las dependencias, por lo que agradeció el compromiso que mostraron en torno a esta convocatoria que hizo la Federación y precisó que el próximo 26 de marzo se llevará a cabo la Jornada Nacional de Fútbol para Juventudes: Torneos de Cascaritas y Dominadas, en la que la UMSNH también se estará sumando.

Cabe señalar que dentro de las actividades desarrolladas en los distintos planteles pertenecientes a la Universidad Michoacana, así como en las escuelas incorporadas se realizaron encuentros de ajedrez, torneos relámpago de básquetbol, voleibol, fútbol 7 y rápido, juego de pelota, entre otras disciplinas, de esta forma se fomenta la sana convivencia, la integración comunitaria, así como hábitos saludables, la construcción de paz y entornos armónicos.