UMSNH se ha sumado contundentemente al Plan Michoacán; Yarabí Ávila presenta acciones inmediatas ante SEP

Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2025.- De manera contundente la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ha participado en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia gestado por el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lo anterior quedó de manifiesto durante la reunión de trabajo que sostuvo la rectora Yarabí Ávila González con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo y con el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí.

Durante el encuentro en el que también participaron titulares de instituciones de educación del Estado, se abordaron entre otros puntos, los avances de la estrategia federal que se ha implementado en la entidad para generar mayores condiciones de paz y bienestar para la población.

La rectora Yarabí Ávila refrendó que la UMSNH arropa el Plan Michoacán y continuará volcando esfuerzos en torno al mismo. “Desde la Máxima Casa de Estudios estamos convencidas y convencidos que juntos hacemos más, sabemos que el papel que tiene nuestra institución en el Estado es crucial, así como la confianza que la sociedad tiene en la Universidad Michoacana, sigan contando con nosotros”.

Durante su participación, la rectora nicolaita compartió acciones que ya se han venido realizando por parte de la UMSNH, así como otras líneas de trabajo proyectadas en el corto plazo, al respecto precisó que en materia de ampliación de matrícula en el nivel medio superior y superior, se platea opciones para ingresar al bachillerato, creación de maestrías, especialidades y diplomados. De igual forma, comentó que se prevé la apertura de nuevas licenciaturas y se hizo una propuesta.

“En lo que respecta a las microcredenciales, la UMSNH iniciará con una fase de promoción para arrancar con la capacitación formal en el mes de febrero con alrededor de quince cursos en distintas ramas del conocimiento dirigidos a la sociedad en general a través de diversas facultades nicolaitas”, anunció la rectora, tras señalar que la institución también ha trabajado en acciones para disminuir la deserción escolar, entre ellas, el incremento de tutoras y/o tutores para dar seguimiento personalizado al estudiantado, además se ha fortalecido el apoyo psicoemocional, y se ha capacitado al personal docente en técnicas pedagógicas y tecnológicas, aunado a la actualización de planes y programas de estudio a fin de que los conocimientos que las y los alumnos adquieren en la Universidad Michoacana sean pertinentes, competitivos y actuales.

Por otro lado, Ávila indicó que dentro de las estrategias previstas se establecerá un programa de apoyo a la titulación, a través de la reducción del costo de dicho trámite, con lo que se incentiva que las egresadas y egresados concluyan su titulación y al mismo tiempo tenga un efecto positivo en la economías de las familias, además de fomentar la inserción laboral de las y los jóvenes.

En tanto, apuntó que se trabaja en acciones para impulsar la vocación científica, a través de la extensión del Tianguis de la Ciencia mediante el cual en este periodo se han impartido quince talleres en las ciudades de Apatzingán, Ciudad Hidalgo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Morelia, Múgica, Pátzcuaro, Puruándiro, Uruapan, Zacapu, Zamora y Zitácuaro, aunado a ello, se desarrollarán jornadas de promoción de la lectura científica con el programa “Dialéctica: La ciencia que se platica”.

De igual forma, destacó el trabajo desarrollado en materia de patentes, con la creación de la Oficina de Innovación y Transferencia Tecnológica en la UMSNH, al respecto puntualizó que en los 108 años de historia de la Universidad se han conseguido 25 patentes, “en esta administración se han logrado ocho, lo que representa un incremento del 47.05 por ciento en el número de patentes”.

La rectora también compartió algunas de las acciones que se han realizado con el objetivo de fortalecer a la planta docente, entre ellas, el Programa de Sustentabilidad Administrativa y Fortalecimiento Académico que ha beneficiado a más de mil profesoras y profesores nicolaitas.

En tanto, en el ámbito deportivo, expuso que se creó el Centro de Formación de Fútbol “La Madriguera” dirigido a niñas, niños y jóvenes de 4 a 18 años de edad, se ha continuado con las Rodadas Nicolaitas que ya suman miles de participantes y las Ferias de la Salud dirigidas a estudiantes, entre otras acciones que ha implementado la UMSNH.