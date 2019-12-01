UMSNH se corona en el segundo lugar del Torneo de Verano de la Liga Municipal de Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 18 de octubre de 2025. - El conjunto femenil de fútbol soccer de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) concluyó su participación en el Torneo de Verano de la Liga Municipal de Fútbol Amateur coronándose en el segundo lugar.

Este sábado, en la gran final del certamen, que se desarrolló en la cancha 21 de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc (UDC), las nicolaitas cayeron 0-2 ante Febusoccer en reñido encuentro.

El partido fue de ida y vuelta, muy peleado, pero Karla Rodríguez marcó un doblete para inclinar la balanza en favor de 'Febu'. Las nicolaitas buscaron la igualada con disparos de larga distancia, desbordes por las bandas y balones filtrados, sin embargo, el gol no llegó para las representantes de la Casa de Hidalgo. 

Cabe mencionar que durante el Torneo de Verano, las representantes de la Universidad Michoacana terminaron invictas la fase regular, en la que acumularon 11 victorias consecutivas, además de los triunfos en cuartos de final y semifinales.

