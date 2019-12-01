UMSNH realizará la Feria del Libro 2026, con un amplio programa de actividades

UMSNH realizará la Feria del Libro 2026, con un amplio programa de actividades
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 12:47:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 08 de febrero de 2026.- La Feria del Libro que organiza la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a través de la Facultad de Historia y de la Coordinación de Educación Continua y Vinculación Social, en colaboración con editoriales independientes, se realizará este 9 y 10 de febrero. 

La casa de estudios invita a la comunidad nicolaita y al público en general a asistir al evento académico que tendrá lugar en el auditorio de la Facultad de Historia, en un horario de las 10:00 a  las 18:00 horas, y ofrecerá un programa diverso que incluye venta y exhibición de libros, presentaciones de editoriales, conversatorios y actividades culturales, con el objetivo de fomentar la lectura, el diálogo y el acercamiento a propuestas editoriales. 

Como parte de las actividades destacadas, el 9 de febrero a las 12:00 horas se realizará la presentación del libro y conversatorio “Muralismo en Michoacán. Continuidades y tipologías de un movimiento artístico”, en la sala de lectura de la Biblioteca General Lázaro Cárdenas.

En tanto, el 10 de febrero de 2026, a partir de las 10:00 horas en el mismo recinto, se efectuará la presentación del libro y conversatorio “Ficción, performance, cómics y videojuegos”, un espacio de reflexión sobre las narrativas contemporáneas y sus cruces con distintos lenguajes artísticos.

La invitación está abierta a estudiantes, docentes, investigadoras, investigadores y público interesado en la historia, las humanidades y la producción editorial independiente, con entrada libre; para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al correo electrónico educacion.continua.fh@umich.mx

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a individuo asesinado en la Popular La Laguna de Uruapan, Michoacán 
Hallan cadáver maniatado en Morelia, Michoacán; son dos homicidios dolosos este domingo en la capital
Hallan cuerpo calcinado en Morelia, Michoacán 
Aprehenden a presunto violador de su nieta de 5 años en La Piedad, Michoacán
Más información de la categoria
Seahawks y Patriots disputan el Super Bowl XL este domingo con Bad Bunny incluido
Hallan cadáver maniatado en Morelia, Michoacán; son dos homicidios dolosos este domingo en la capital
A la fuga", el hermano de Antonio Ixtláhuac tras agredir a un activista en Zitácuaro
Morena, PRI y PAN "pactan" en Nuevo León para frenar ola naranja de Samuel García y Mariana Rodríguez
Comentarios