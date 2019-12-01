UMSNH promueve la capacitación para el trabajo a través de las Microcredenciales Nicolaitas; regístrate de forma gratuita 

Morelia, Michoacán, a 28 de diciembre de 2025.- A través de las Microcredenciales Nicolaitas, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) brindará formación corta, práctica y especializada que permitirá a las y los participantes adquirir o fortalecer competencias técnicas, mejorar su perfil laboral y responder a las necesidades actuales del sector productivo y de servicios, por lo que invita a la población en general a registrarse en alguno de los 13 cursos que brindará de manera gratuita.

Las Microcredenciales Nicolaitas se enmarcan dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y están diseñadas para el desarrollo de habilidades específicas y de alta demanda.

En este sentido, las y los estudiantes, egresados, ciudadanas y ciudadanos podrán acceder a capacitarse en las siguientes Microcredenciales: Mantenimiento industrial, Sistemas computacionales, Desarrollador web, Mecánica automotriz a gasolina, Mecánica automotriz a diésel, Higiene dental, Electricidad residencial, Plomería de la vivienda, Torno industrial, Soldadura, Fotografía social, Farmacia, y Dog Walkers.

Las personas interesadas en registrarse deberán hacerlo en el siguiente link:

https://forms.gle/8pTjK7yX25eXd1Y26, del 07 de enero al 09 de febrero de 2026, para iniciar el curso el 16 de febrero en la modalidad en línea a través del Campus Virtual de la UMSNH.



Cabe resaltar que una vez que se concluya satisfactoriamente la Microcredencial, se otorgará una constancia de acreditación emitida por la Universidad Michoacana. En caso de requerir más información se pueden comunicar al correo cursos.dtd.sria.acad@umich.mx o al teléfono (443) 3340777.