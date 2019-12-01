UMSNH, primera institución pública en Michoacán en ofertar la Licenciatura en Política, Gobierno y Gestión Pública

Morelia, Michoacán, a 7 de abril de 2026.- La Licenciatura en Política, Gobierno y Gestión Pública forma parte de la nueva oferta educativa que ofrece la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), impulsada en la administración de la rectora Yarabí Ávila González.

De esta forma, la casa de estudios se convierte en la primera institución pública en la entidad en ofrecer un programa educativos de este tipo.

La rectora Yarabí Ávila indicó que aunado a la creación de nuevas carreras como las Licenciaturas en Política, Gobierno y Gestión Pública, en Guitarrería, en Periodismo, y en Estudios Estratégicos en Gestión Pública y Social, la UMSNH ha trabajado intensamente en actualizar los programas educativos para que estén acorde a los nuevos tiempos.

“En la Universidad Michoacana estamos ampliando el abanico de opciones para las y los estudiantes, porque queremos que más jóvenes continúen su educación superior y construyen un futuro prometedor”, afirmó.

Por su parte, el secretario Académico de la UMSNH, Antonio Ramos Paz, apuntó que la Licenciatura en Política, Gobierno y Gestión Pública es un programa innovador y flexible, ya que las alumnas y alumnos podrán terminar su carrera en tres o cuatro años, tras señalar que su creación se fundamentó en estudios de pertinencia realizados por la Facultad de Economía, dependencia que lo albergará.

El funcionario indicó que dicha carrera tendrá tres áreas de especialización como son: política e historia; gobierno, y gestión y políticas públicas, por lo que comentó que el campo laboral que tendrán las y los egresados es amplio, ya que se podrán desempeñar en la administración pública municipal, estatal y federal, en el Poder Legislativo, en organismos autónomos, así como en la consultoría en materia de políticas públicas, y en la planeación y evaluación de programas gubernamentales, por mencionar algunos rubros.

En su turno, la directora de la Facultad de Economía, Erika Jenny González Mejía, comentó que se realizó un estudio puntual antes de lanzar esta carrera, en donde se detectó la oferta educativa similar que existe a nivel nacional y regional, tras precisar que en el ámbito nacional existe una larga trayectoria académica y formativa en instituciones de gran prestigio como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Colegio de México.

En tanto, comentó que en el ámbito regional que considera las entidades de Michoacán, Colima, Guanajuato y Nayarit, se detectó que Michoacán es el único estado en donde no se había ofertado una licenciatura similar, “con esta carrera, la Universidad Michoacana sería pionera, sería la primera institución pública que estaría ofreciendo una licenciatura de este tipo, al nivel académico del CIDE, del Colegio de México, de la UNAM, de tal forma que ya los estudiantes no tendrían que desplazarse hasta Ciudad de México para optar por una licenciatura de este tipo”.