UMSNH prepara logística para la celebración del examen de admisión

Morelia, Michoacán, a 17 de abril de 2026.- Autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) están preparando la logística para la aplicación del examen de nuevo ingreso que se llevará a cabo en junio próximo, con el objetivo de que las y los aspirantes cuenten con condiciones óptimas para realizar la evaluación.

Tal y como se ha hecho durante la administración de la rectora Yarabí Ávila González, este año también se habilitará un espacio para que las madres, padres y familiares esperen a las y los jóvenes mientras realizan su evaluación.

Al respecto, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, precisó que actualmente se encuentra abierta la Convocatoria de Nuevo Ingreso 2026 que cerrará el 12 de junio con una oferta de más de 50 programas educativos.

Compartió que de manera paralela diversas áreas de la UMSNH como las Secretarías Académica y Administrativa, las Coordinaciones Generales de Estudios de Licenciatura y de la División del Bachillerato Nicolaita, así como la Dirección de Control Escolar se encuentran trabajando en la logística de la aplicación del examen de nuevo ingreso.

En este sentido, señaló que este año de manera inédita en la historia de la Universidad, la evaluación se compacta a cuatro días, ya que cuando inició la presente administración eran siete días.

“Estamos en la etapa de la logística para asegurar que todos y cada uno de los exámenes estén en tiempo y forma, también que se tengan todas las medidas de seguridad apoyados por la Secretaría General donde se garantiza que los espacios estén seguros, también en los días de aplicación del examen tendremos la presencia de los binomios caninos”, afirmó.