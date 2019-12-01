UMSNH obtiene tres nuevas patentes en administración de Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 06 de abril de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) continúa consolidándose como un referente en la generación de conocimiento en la entidad, al obtener tres patentes más que se suman a las diez que ya se habían logrado concretar durante la administración de la rectora Yarabí Ávila González.

En este sentido, el coordinador de la Investigación Científica, Jaime Espino Valencia, destacó que con estos tres certificados recibidos en el 2026 derivado del trabajo de investigadoras e investigadores nicolaitas, durante el presente rectorado se han obtenido más del 50 por ciento de patentes de toda la historia de la UMSNH.

“La Universidad va avanzando muy bien con el respaldo que nos ha dado la rectora Yarabí Ávila, con el entusiasmo que nos ha marcado también para que la investigaciòn no se quede en casa sino que se aperture hacia la sociedad y que la Universidad Michoacana se posicione dentro de los principales parámetros de investigación a nivel nacional”, apuntó el funcionario.

Precisó que en el presente año, los tres certificados obtenidos fueron: “Proceso de fabricación de tablero multicapas de hojuelas y fibra con adhesivo de lignina sin formaldehido”, de los investigadores Pablo López Albarrán, Luis Enrique Chávez García y Joel Alejandro Sánchez Badillo; la segunda patente denominada “Utilización Tópica de un bioaceite pesado obtenido a partir de la cáscara de aguacate (persea americana mill cultivar hass) para el tratamiento de la psoriasis”, de la investigadora Martha Estrella García Pérez y del investigador Miguel Ávalos Viveros.

Así como la patente “Fitosomas derivados del extracto etanólico de Callistemon citrinus”, de la doctora Patricia Ríos Chávez y de los doctores Luis Gerardo Ortega Pérez y Daniel Godínez Hernández.

Espino Valencia adelantó que se encuentran en revisión algunas otras patentes en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por lo que se prevé que el número de invenciones nicolaitas registradas crezca al término de la gestión de la rectora Yarabí Ávila.

Al respecto, destacó que estos resultados reflejan que el ritmo de generación de patentes al interior de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo empieza a verse consolidado.

El coordinador de la Investigación Científica afirmó que lo anterior representa un gran logro, al referir que el impulsar la protección intelectual ubica a la UMSNH al interior del estado como una de las principales instituciones públicas generadoras de conocimiento, “pero si nos vamos en el territorio nacional, la Universidad empieza también a figurar dentro de las principales instituciones públicas del país”.

La intención, añadió, es buscar que ademàs de esa ubicación, pudiéramos ofertar las patentes, es decir, que no se queden en el documento sino que vayan a la aplicaciòn, que vayan al interés industrial de quien quisiera adquirir una de estas patentes que tiene la casa de estudios y poder hacer los convenios correspondientes para su aplicación.