UMSNH llega a todos los rincones con la extensión del Tianguis de la Ciencia; visita AMANC

Morelia, Michoacán, a 12 de diciembre de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) llega a todos los rincones de la entidad con la extensión del Tianguis de la Ciencia como parte de la estrategia que la administración de la rectora Yarabí Ávila González está llevando a cabo dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La actividad que ha sido un sello distintivo de la casa de estudios se fortalece, y en este sentido se visitaron las instalaciones de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, I.A.P. (AMANC) en donde decenas de niñas, niños y jóvenes pudieron participar en diversos talleres de actividades científicas y de arte.

Al respecto, la jefa del Departamento de Comunicación de la Ciencia de la UMSNH, Nandini Barbosa Cendejas, detalló que a través de la extensión del Tianguis de la Ciencia se busca fomentar una vinculación con los distintos sectores de la sociedad.

Comentó que en esta ocasión la casa de estudios visitó AMANC, instancia con la que la Universidad ha venido trabajando en diversas vertientes durante la gestión de la rectora Yarabí Ávila. “En la Universidad Michoacana consideramos que la educación es un derecho de todas y de todos y el objetivo en particular de esta feria científica con AMANC es porque tenemos un sector vulnerable, a veces para los niños que están en tratamiento les es difícil acudir a este tipo de actividades y abrimos este espacio para acercárselas”.

La funcionaria nicolaita compartió que además se invitó a estudiantes de escuelas primarias aledañas a las instalaciones de AMANC, de esta manera indicó que, también se vive un proceso de sensibilización, “que todos estemos enterados de qué es lo que está haciendo la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer y de qué manera podemos apoyarla”.

Precisó que en la extensión del Tianguis de la Ciencia participan profesoras, profesores, investigadores y estudiantes de licenciatura. “Es un espacio bonito en donde se comparte conocimiento y diversos valores que se promueven en la Universidad y que nos van a ayudar a tener un Estado más pacífico”.

Barbosa Cendejas apuntó que también se realizaron eventos como parte de la extensión del Tianguis de la Ciencia en la explanada del auditorio “Dr. Samuel Ramos” y en la plaza de Santa María en donde se ha contado con una gran participación de personas de todas las edades, y en próximos días visitarán las instalaciones de la Unidad Profesional de Uruapan y la preparatoria “Lic. Eduardo Ruiz” ubicada en dicho municipio.

Por su parte, el presidente de AMANC Michoacán, David Gutiérrez, indicó que es la primera vez que la Asociación abre sus puertas al público en general, lo que dijo, representa un esfuerzo conjunto para sumarse al esfuerzo que se está realizando en el estado referente a la paz y a la justicia.

Sostuvo que el Tianguis de la Ciencia de la UMSNH permite que las y los niños que están recibiendo atención en AMANC pueden tener esta aproximación a la ciencia y al conocimiento, “derivado a que están en el hospital o aquí en el albergue, cuando llega esta clase de eventos, les permitimos tener la capacidad de entender que hay otras maneras de conocimiento, que pueden seguir luchando, que pueden tener un propósito, porque eso es lo más importante, que ellos conozcan que hay un mundo que está a su alcance y gracias a esto impacta positivamente en su desarrollo, no solamente educativo sino también en su desarrollo emocional”.

De igual forma, destacó la colaboración que se ha concretado entre la Asociación y la Universidad Michoacana, tras referir que el convenio signado hace unos meses es el de mayor importancia a nivel académico y social que ha tenido AMANC, derivado no solamente del hecho de la colaboración conjunta, sino que acerca el problema del cáncer infantil a las y los universitarios. Afirmó que la rectora Yarabí Ávila ha sido muy sensible con esta causa, no solamente de ahorita sino de toda su formación profesional, “y lo más importante es que se nota en estos hechos”.