UMSNH, inicia periodo vacacional de verano; 03 de agosto, concluye

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 20:08:29

Morelia, Michoacán, a 19 de julio de 2026.- Personal académico y administrativo, así como estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) iniciarán el periodo vacacional de verano este lunes 20 de julio para retornar a actividades el próximo 03 de agosto.

La rectora Yarabí Ávila González invitó a la comunidad nicolaita a disfrutar las vacaciones para comenzar un exitoso Ciclo Escolar 2026-2027, tras señalar que durante el segundo semestre del año se concretarán proyectos importantes para que la Máxima Casa de Estudios siga siendo un referente en el estado y el país.

“Nos dará mucho gusto recibir a las y los miles de jóvenes de nuevo ingreso que se incorporan a la familia nicolaita, en donde cada una y cada uno de sus integrantes hacen fuerte a esta gran institución”, indicó.

Es importante mencionar que, durante el periodo vacacional, las y los estudiantes podrán realizar diversos trámites de Control Escolar en línea, de igual forma, se invita a quienes estén próximos a realizar su inscripción a efectuarla en dicha modalidad.

La Universidad Michoacana dará inicio el Ciclo Escolar 2026-2027 el próximo 10 de agosto en todos los niveles educativos que ofrece la casa de estudios.