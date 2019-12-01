UMSNH habilitará espacio para madres, padres y familiares de aspirantes a ingresar a la institución

UMSNH habilitará espacio para madres, padres y familiares de aspirantes a ingresar a la institución
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Junio de 2026 a las 19:33:22
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Morelia, Michoacán, a 29 de junio de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) habilitará un espacio para que las madres, padres y familiares de las y los aspirantes que realizarán examen de admisión en la casa de estudios, puedan esperar a sus hijas e hijos de manera cómoda y al mismo tiempo reciban pláticas informativas por parte de funcionarias y funcionarios de diversas áreas que conforman la institución. 

Desde el inicio de su gestión, la rectora Yarabí Ávila González, cada año se ha reunido con las mamás y los papás de las y los jóvenes, con el objetivo de mantener una comunicación cercana y trabajar en equipo.

En este sentido, la UMSNH hace la invitación a los familiares de quienes realicen el examen, a ocupar el espacio que estará ubicado antes de llegar al Auditorio de Usos Múltiples en las instalaciones de Ciudad Universitaria.

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