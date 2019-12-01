UMSNH habilitará centro de acopio en apoyo a las personas damnificadas ante desastres naturales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 16:04:44
Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- Ante los desastres naturales que afectan a diversos estados del país, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) congruente con su vocación solidaria y humanista habilitará un centro de acopio en apoyo a las personas damnificadas.

Por indicación de la rectora Yarabí Ávila González se realiza esta acción impulsada por la consejera universitaria, Edith Chávez y ante la petición expresa de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El centro de acopio se instalará a partir de este viernes 17 de octubre en el Centro de Información, Arte y Cultura (CIAC) ubicado en Ciudad Universitaria, y los productos requeridos son: ropa y calzado para niñas, niños y adultos, cobijas, colchonetas, alimentos enlatados y no perecederos, productos de limpieza, agua embotellada, medicamentos esenciales, alimentos y artículos de higiene, alimento para mascotas, así como pilas y lámparas. 

La rectora Yarabí Ávila invitó a la comunidad de las diversas escuelas, facultades e institutos nicolaitas a participar activamente y sumarse a esta causa. 

Cabe señalar que, los artículos recaudados servirán para apoyar a los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

Noventa Grados
