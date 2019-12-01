UMSNH entrega ciudadanos de bien, que ayudarán a construir un mejor país, afirma Yarabí Ávila

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 19 de marzo de 2026.- “La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) entrega nuevos profesionistas, ciudadanos de bien, que ayudarán a construir una mejor región, un mejor estado y un mejor país”, afirmó la rectora Yarabí Ávila González, al entregar cartas de pasante a egresadas y egresados de la Licenciatura en Contaduría de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo.

En este marco, manifestó su satisfacción por acompañar a las y los recién graduados en un momento, que dijo, es muy importante para ellas y ellos, para sus familias, pero también para la administración central y para la región Oriente. Ante las egresadas y egresados señaló que un contador público no puede quedarse solamente con lo que aprende en clases, sino también adquirir conocimientos en el entorno que le rodea, por lo que las y los invitó a prepararse y actualizarse constantemente.

Ustedes, añadió, eligieron a la mejor universidad de Michoacán y a una de las mejores universidades en el país, nosotros en el 2023 estábamos en la posición 16 entre las universidades públicas y privadas, y el día de hoy estamos en la posición número 10, “no es sencillo, representa trabajo, es romper paradigmas de elementos internos y externos que no permiten que la Universidad avance, pero me parece que cuando las cosas se hacen con el corazón, todos nos vamos uniendo en una misma dirección”.

Ávila manifestó a las y los graduados que hoy culminan un paso en su vida profesional pero deben seguir escalando, en este sentido, los invitó a titularse lo más pronto posible, tras referir que durante su administración se creó un programa de reducción del costo del trámite de titulación de alrededor del 60 por ciento, “evidentemente a mí no me parece que sea un sacrificio de recursos para la Universidad, porque logramos un beneficio para toda la comunidad”.

De igual forma, los convocó a no olvidar que un elemento fundamental es y será siempre la honestidad, “recuerden que el buen manejo de recursos implica ayudarle a más personas, implica que el estado crezca, implica que tengamos un escenario más positivo para nuestra entidad, eso es lo que todos queremos”.

La rectora compartió con las y los graduados que el deseo es verlos desarrollarse profesionalmente con éxito en los distintos ámbitos, al referir que una de las características de la contaduría al igual que la administración es la universalidad, “eso quiere decir que cualquier empresa los necesita”.

También reconoció el esfuerzo de madres, padres y familiares de los jóvenes que concluyeron su educación superior, lo que dijo, representa un gran logro, “debemos agradecer a la educación pública que el día de hoy estemos dando profesionistas de calidad, pero eso dependerá de ustedes, de los valores y del amor que le tengan a su región y a su familia para seguir siendo personas de bien, eso es lo principal”.

Por su parte, el director de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, Rigoberto López Escalera, señaló que la entrega de cartas de pasante es el inicio de lo que realmente les espera en su vida profesional, “ustedes han demostrado un compromiso inquebrantable con su educación y han superado desafíos con valentía para alcanzar este momento tan especial, como graduados de esta facultad tienen el conocimiento y las habilidades para enfrentar los desafíos económicos y empresariales de hoy en día”.

Los convocó a mantener siempre la integridad y la ética en su trabajo, y señaló que la confianza y la transparencia son valores esenciales en el mundo de los negocios. Al dirigirse a los catorce egresados, el director de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo, Héctor Urbina Laredo, reconoció en ellos la resiliencia, el esfuerzo, la disciplina y sobre todo el espíritu de transformación, “no olviden que ser un contador nicolaita no es sólo saber interpretar un estado financiero, es ser el guardián de la transparencia y la ética en un mundo que a veces olvida esos valores”.

Ustedes, enfatizó, están forjados en el acero de la lucha nicolaita, sean grandes profesionales, pero sobre todo sean seres humanos extraordinarios, hagan que esta Universidad se sienta orgullosa de llamarlos hijos, el pensamiento crítico que han construido en estos espacios se convierte hoy en su mejor herramienta.

Durante el evento también se contó con la presencia de la directora de Contabilidad y Administración del ayuntamiento de Ciudad Hidalgo, Marisela Martínez Cortés, en representación de la alcaldesa Jeovana Alcántar Baca; de la diputada Local, Teresita de Jesús Herrera; del empresario Rubén Padilla Soto; del maestro Marco Antonio Sánchez, padrino de generación, así como del alumno Rubén Medina Suárez.