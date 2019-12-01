UMSNH, enaltece a uno de los más insignes nicolaitas, Don José María Morelos y Pavón

UMSNH, enaltece a uno de los más insignes nicolaitas, Don José María Morelos y Pavón
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 17:27:50
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Morelia, Michoacán, a 30 de septiembre de 2026.- El contingente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) encabezado por la rectora Yarabí Ávila González, honró a uno de los más insignes nicolaitas, Don José María Morelos y Pavón, en el marco del Desfile Cívico Militar con motivo del 261 Aniversario del Natalicio del “Siervo de la Nación”.

Entre aplausos, estandartes y las notas de la multipremiada Banda de Guerra de la casa de estudios, las y los universitarios conmemoraron una de las fechas más representativas para Morelia, para Michoacán y para México. 

Desde las primeras horas del día, la avenida Madero, arteria principal de la capital del estado se convirtió en escenario de una celebración en la que historia y orgullo se encontraron para recordar al Generalísimo Don José María Morelos. 

La presencia nicolaita puso de manifiesto a su paso la satisfacción de pertenecer a una institución que forma parte de la identidad de Michoacán, pero que también mira hacia el futuro formando a las próximas generaciones que serán las y los agentes de cambio del país.  

Así, entre aplausos del público, la Universidad Michoacana refrendó una vez más los valores que distinguen a la comunidad universitaria como el humanismo, la solidaridad, la inclusión y el compromiso con la sociedad.

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