UMSNH da a conocer los resultados del examen de admisión del área de Ciencias Exactas e Ingenierías

Morelia, Michoacán, a 29 de junio de 2025.– Con el objetivo de brindar eficiencia en sus procesos de admisión, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) dio a conocer los resultados de los exámenes de las carreras del área de Ciencias Exactas e Ingenierías.

Con la representación de la rectora Yarabí Ávila González, el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, asistió a la actividad, en donde felicitó a quienes serán las y los nuevos nicolaitas. “Sabemos que este proceso representa para ustedes no sólo una evaluación académica, sino también un paso importante hacia su futuro profesional y personal, reconocemos el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que han demostrado al participar en esta convocatoria”.

A los azorantes que no obtuvieron un espacio en la UMSNH, los invitó a que no decaiga el ánimo, “les reiteramos nuestro reconocimiento por su interés y los animamos a no desistir, las puertas de esta Universidad seguirán abiertas para ustedes en otras oportunidades”.

Por su parte, el consejero profesor e integrante de la Comisión de Ingreso, Víctor Hugo Ochoa, reconoció la transparencia con la que se lleva a cabo el proceso de admisión, tras señalar que es totalmente confiable.

En tanto, la consejera estudiante, Dulce María Castro, destacó la preparación de las y los alumnos y el cuidado con el que se ha llevado a cabo el proceso de ingreso.