UMSNH, cuna de la autonomía universitaria: Reyes Galindo 

UMSNH, cuna de la autonomía universitaria: Reyes Galindo 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 15:42:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2025.-Reyes Galindo Pedraza,  coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, destacó que la Casa de Hidalgo fue la primera universidad con autonomía en toda Latinoamérica y que incluso se adelantó a la Universidad Nacional de México (UNAM).

Así lo señaló durante su participación en el Conversatorio "Reflexiones sobre la Autonomía Universitaria", organizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), donde formó parte de los ponentes y dio su punto de vista desde el ámbito legislativo. 

"Al reflexionar sobre la Autonomía Universitaria, recordemos  que este acontecimiento nos marca como la cuna de este derecho fundamental y con la reciente reforma constitucional aprobada por el Congreso de Michoacán, se amplía este concepto, pues dota de presupuesto pleno y democratización a nuestra alma máter", acotó el diputado.

Por último,  Reyes Galindo mencionó que estos avances son el resultado de una lucha histórica y sientan las bases para una Universidad más fuerte y con mayor capacidad para seguir formando a los líderes de Michoacán y de todo México.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Juez penal de Uruapan emite sentencia en procedimiento abreviado de 12 años de prisión por robo y tentativa de homicidio
Joven convulsiona al volante y causa accidente en boulevard Bernardo Quintana de Querétaro
Llevan asesoría jurídica gratuita a internos en penal de Michoacán
Ultiman a tiros a un individuo en Jacona, Michoacán
Más información de la categoria
"Es vil lucrar con el dolor": Diputada Giulianna Bugarini critica el protagonismo político
Joven convulsiona al volante y causa accidente en boulevard Bernardo Quintana de Querétaro
Maravatío, territorio de crueldad animal: exigen a la Fiscalía detener la impunidad
Supervisa Bedolla ampliación de av. Amalia Solórzano de Morelia; registra avance del 65%
Comentarios