UMSNH, cuna de la autonomía universitaria: Reyes Galindo 

Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2025.-Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, destacó que la Casa de Hidalgo fue la primera universidad con autonomía en toda Latinoamérica y que incluso se adelantó a la Universidad Nacional de México (UNAM).

Así lo señaló durante su participación en el Conversatorio "Reflexiones sobre la Autonomía Universitaria", organizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), donde formó parte de los ponentes y dio su punto de vista desde el ámbito legislativo.

"Al reflexionar sobre la Autonomía Universitaria, recordemos que este acontecimiento nos marca como la cuna de este derecho fundamental y con la reciente reforma constitucional aprobada por el Congreso de Michoacán, se amplía este concepto, pues dota de presupuesto pleno y democratización a nuestra alma máter", acotó el diputado.

Por último, Reyes Galindo mencionó que estos avances son el resultado de una lucha histórica y sientan las bases para una Universidad más fuerte y con mayor capacidad para seguir formando a los líderes de Michoacán y de todo México.