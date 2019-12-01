UMSNH califica a la final del Torneo de Verano de la Liga Municipal de Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 11 de octubre de 2025. - El conjunto femenil de fútbol soccer de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) obtuvo su pase a la gran final del Torneo de Verano de la Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia, luego de que este sábado goleó 4-0 a la Colonia Guadalupe en la semifinal que se desarrolló en la cancha 11 de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc (UDC).

Las nicolaitas dominaron el encuentro de principio a fin y desde el primer tiempo tomaron la delantera en el marcador gracias a los tantos de Joseline Alvarado y Kamila Medina, que pusieron el 2-0 con el que se fueron al descanso.

La tónica del partido se mantuvo en el complemento, con las representantes de la Casa de Hidalgo llegando con peligro sobre la meta rival y Joseline Alvarado marcó dos tantos más para firmar su triplete y dejar el marcador definitivo.

Ahora, la Universidad Michoacana se jugará el título del certamen el próximo sábado ante Febusoccer, que derrotó en penales a Tauro en la otra semifinal del certamen.