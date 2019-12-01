UMSNH brilla por la excelencia académica de nicolaitas reconocidos por Ceneval

Morelia, Michoacán, a 19 de abril de 2026.- “Cada uno de ustedes representa lo mejor de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en cada una de las carreras, el compromiso con el conocimiento, con la responsabilidad social, con la convicción de que la educación transforma vidas”, afirmó la rectora Yarabí Ávila González, al hacer entrega de reconocimientos a egresadas y egresados nicolaitas que obtuvieron el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL.

Frente a las y los galardonados, la rectora destacó el hecho de que más de 200 mil personas de toda la República Mexicana aplican el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) y solamente el dos por ciento obtiene resultados de excelencia, por lo que aseguró que las y los recipiendarios de dicha distinción representan un orgullo para la Máxima Casa de Estudios.

Hoy, añadió, reconocemos mucho más que las calificaciones sobresalientes, reconocemos historias de esfuerzo constante, de noches largas, de desafíos superados, de metas que parecían lejanas y que hoy son una realidad.

Ávila enfatizó que las y los egresados galardonados con este premio no sólo han destacado en sus respectivas licenciaturas, sino que han demostrado ese talento que cuando se combina con la disciplina se convierte en una fuerza capaz de cambiar los entornos, las comunidades, las realidades y de escribir historia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

“Felicidades a todas y a todos ustedes, que sigan caminando por ese camino que lleva a la excelencia, pero sobre todo que la sensibilidad, el compromiso y la responsabilidad hacia los sectores que más lo requieren sigan estando presentes en cada uno de sus objetivos, porque eso es lo que se forma en esta institución”, indicó la rectora.

Por su parte, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, precisó que 117 egresadas y egresados de diversos programas educativos han sido distinguidos con el Premio Ceneval al Desempeño a la Excelencia EGEL, el cual es una evaluación de carácter nacional que valora los conocimientos y habilidades indispensables que debe poseer una persona al concluir su formación universitaria.

“Este galardón se otorga únicamente a quienes alcanzan un nivel sobresaliente en todas las áreas evaluadas, colocándose entre el grupo más destacado del país. Este reconocimiento acredita que ustedes han logrado un dominio sólido de su disciplina y que cuentan con una formación acorde con los más altos estándares académicos a nivel nacional”.

El funcionario indicó que estos resultados también reflejan una visión institucional clara y un compromiso permanente con la calidad educativa en la UMSNH. “Bajo el liderazgo de la rectora Yarabí Ávila, la Universidad Michoacana ha fortalecido los procesos de mejora continua, la evaluación académica y el desarrollo de programas formativos pertinentes y rigurosos”, sostuvo.