UMSNH anuncia clases virtuales este lunes ante contexto de violencia

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 14:49:22

Morelia, Michoacán, a 22 de febrero del 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) informó que este lunes 23 de febrero las actividades académicas y administrativas de nivel medio superior y superior se desarrollarán en modalidad virtual, como medida preventiva ante los hechos de violencia registrados en distintos puntos del país.

A través de un comunicado dirigido a la comunidad nicolaita, el Consejo Universitario señaló que la decisión se tomó con el objetivo de salvaguardar la seguridad y el bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Autoridades de la Casa de Hidalgo exhortaron al alumnado a mantenerse atentos a los canales oficiales y a la información que emitan las autoridades competentes, en caso de que se presenten actualizaciones o cambios en las disposiciones para los próximos días.

Finalmente, la UMSNH reiteró que la prioridad es proteger la integridad de su comunidad, al tiempo que agradeció la comprensión y responsabilidad de quienes forman parte de la máxima casa de estudios en la entidad.