UMSNH aliada de los municipios michoacanos, señala Yarabí Ávila; destaca creación de Licenciatura en Guitarrería

Morelia, Michoacán, a 12 de marzo de 2026.- “La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) siempre ha sido y seguirá siendo una aliada de cada uno de los municipios para enaltecer las tradiciones, para enaltecer cada parte de la cultura de nuestro Estado, que es reconocido a nivel internacional”, afirmó la rectora Yarabí Ávila González, al asistir a la presentación del libro “50 años, Feria de la Guitarra de Paracho”, de la autoría del presidente municipal de Paracho, Salvador Martínez Gutiérrez, y de los maestros Víctor Hernández Vaca, Abel García López y Abel García Ayala.

En este marco, la rectora nicolaita manifestó su satisfacción de recibir al alcalde, a funcionarias y funcionarios estatales y del ayuntamiento de Paracho, así como a las y los estudiantes que acudieron a esta actividad, en la que dijo, además de conocer parte importante de las tradiciones, también se fomenta la lectura en las nuevas generaciones.

Durante su participación, Ávila señaló que en Paracho la guitarra no solamente es un instrumento, sino también es una forma de memoria, “en sus maderas palpita el pulso del pueblo que ha sabido convertir el trabajo de sus manos en música. Desde hace medio siglo la Feria Internacional de la Guitarra de Paracho ha sido un espacio donde esa tradición se celebra, se comparte y se renueva, un lugar donde la música nos recuerda que la cultura es también una forma de comunidad”.

La rectora destacó la creación de la Licenciatura en Guitarrería en la UMSNH, tras señalar que es resultado del trabajo del Consejo Universitario, de las aportaciones del ayuntamiento de Paracho, del impulso del alcalde Salvador Martínez y del maestro Abel García y de todas las personas que tuvieron el sueño de que dicha carrera hoy sea una realidad. “Nosotros debemos de señalar que la Universidad Michoacana ha tenido a bien acompañar esta historia no solamente porque es un gran honor, sino porque es una parte de la vocación humanista que llevamos muy adentro en el corazón”.

Felicitó a los autores del libro “50 años, Feria de la Guitarra de Paracho”, al referir que es una celebración de gran historia editorial y es el reconocimiento a una tradición que ha sabido resonar a través del tiempo, llevando el nombre del gran Pueblo Mágico y de Michoacán más allá de las fronteras.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, felicitó a los autores y agradeció la invitación a la presentación del libro, que dijo, es un festejo de la guitarra, del trabajo comunitario y de este gran logro de la nueva carrera en Guitarrería, “que sin duda viene a fortalecer muchísimo todo el trabajo que se hace ya en Paracho”.

En uso de la voz, el alcalde Salvador Martínez, agradeció a la Universidad Michoacana y a la rectora Yarabí Ávila y a su equipo por este acompañamiento en la creación de la Licenciatura en Guitarrería, tras comentar que el quehacer emblemático que tiene posicionado al municipio en el mundo es la guitarrería, “hoy vamos a profesionalizar a nuestros guitarreros, vamos a darle la oportunidad a nuestros jóvenes de que se preparen, produzcan, elaboren y fabriquen guitarras que compitan en todo el mundo”.

Recordó que el proyecto de la carrera en Guitarrería tenía 30 años presentándose por parte del maestro Abel García, y no había tenido respuesta, “hoy tuvimos esa oportunidad que nos pone en la historia de Paracho y de Michoacán, gracias a él, al apoyo de la rectora, del Consejo Universitario, hoy Paracho va a crecer y va a trascender”.

En su turno, el maestro Abel García López, autor del libro, indicó que en Paracho se construyen guitarras profesionales que se presentan en los mejores escenarios de países como China, Japón, Rusia, Estados Unidos, entre otros, ”y esto es precisamente lo que justifica de manera sobrada los argumentos para tener ahora una Licenciatura en Guitarrería”.

La guitarrería no era un oficio que se viera profesionalmente, nos veían como artesanos o como comerciantes, añadió, ahora tenemos la oportunidad de investigar sobre la historia, sobre las técnicas de instrumentos antiguos, sobre la acústica, tenemos una lista muy grande de materias en las que profesionalmente se puede incursionar y creo que después de tantos años de esfuerzo y de perseguir este sueño de tener una Licenciatura de la Guitarrería, vale la pena resaltar los esfuerzos que ha hecho la doctora Yarabí Ávila y la autoridad municipal.

El maestro Víctor Hernández Vaca, autor y comentarista, se pronunció porque el libro “50 años. Feria de la Guitarra de Paracho” sirva para mostrar un poco de la tradición guitarrera y así justificar la emergencia de una Licenciatura en Guitarrería, “esta es una muestra de que la tradición es una forma válida de conocimiento”.

Por su parte el profesor investigador de la UMSNH y guitarrista, Gerardo Sixtos hizo una invitación a leer el libro donde se plasma la historia de la guitarra de Paracho, “conocer sus orígenes y desarrollo puede ayudar a entender la naturaleza de su hazaña, de sus intenciones y de sus sueños, a los que el día de hoy se suma como realidad la aprobación de la Licenciatura en Guitarrería”. En tanto, Abel García Ayala, guitarrista mexicano, aseguró que este libro tiene mucho significado para la historia de la población de Paracho.