UMSNH alerta a estudiantes sobre fraudes y engaños en línea
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 22:39:08
Morelia, Michoacán, 28 de febrero de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) emitió un llamado a su comunidad estudiantil para mantenerse alerta ante posibles fraudes que circulan en internet.

La institución advirtió sobre enlaces y mensajes que prometen becas, intercambios, viajes de prácticas o liberación de servicio social, y que podrían ser utilizados para obtener información personal de manera indebida.

La UMSNH recalcó que toda información oficial se difunde únicamente a través de sus canales institucionales, el correo electrónico universitario y las cuentas oficiales en redes sociales.

Autoridades universitarias recomiendan a estudiantes y personal no compartir datos personales y reportar cualquier intento de fraude para proteger su seguridad digital.

