UMSNH alcanza niveles sin precedentes en matrícula de calidad en periodo de Yarabí Ávila; llega al 99.98 por ciento

Morelia, Michoacán, a 30 de diciembre de 2025.- La evaluación y la mejora continua han sido sellos de la administración de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, y este 2025 se han logrado niveles sin precedentes en cuanto a la matrícula de calidad en licenciatura, llegando al 99.98 por ciento.

La casa de estudios cerró el presente año con 39 programas educativos de nivel superior acreditados, en el caso de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses está en proceso de acreditación, y carreras como Fisioterapia y Rehabilitación, Actuaría y Ciencia de Datos, Agronegocios, Turismo Sostenible y Desarrollo Local, Trabajo Social, e Ingeniería Industrial, entre otros, no son programas evaluables debido a que son de nueva creación.

Al respecto, el secretario Académico de la UMSNH, Antonio Ramos Paz, precisó que el contar con programas educativos acreditados ya sea de manera nacional o internacional es una muestra de que las licenciaturas que se ofertan en la institución son pertinentes, de calidad y competitivas

Indicó que las acreditaciones son resultado del trabajo coordinado que permite dar cumplimiento con una serie de aspectos que toman en cuenta los organismos acreditadores. De igual forma, reiteró que la Universidad Michoacana no le teme a la evaluación externa, y ha sido una prioridad para la administración de la rectora Yarabí Ávila que las licenciaturas nicolaitas lleven como insignia la excelencia educativa.

Cabe señalar que, la Coordinación General de Estudios de Licenciatura en materia de evaluación de los programas educativos, hizo hincapié en la implementación de procesos integrales y sistemáticos para la mejora continua, comprendiendo evaluaciones diagnósticas, gestión institucional, entre otros vertientes.

Es importante mencionar que otro de los logros destacables en el 2025 durante la gestión de la rectora Yarabí Ávila fue la acreditación por su calidad académica de la totalidad de licenciaturas del área de la Salud ofertadas en la UMSNH.