UMSNH abre visorías para integrarse a la Selección de Natación; ¡Participa!

Morelia, Michoacán, a 10 de octubre de 2026. - La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) lanzó la convocatoria para las visorías de natación, que tienen el objetivo de integrar nuevos elementos a la Selección de esta disciplina, dichas pruebas se llevarán a cabo los días 12 y 13 de octubre en la Alberca Olímpica Nicolaita.

Cabe mencionar que las personas interesadas deberán acudir por orden alfabético de primer apellido, es decir, el primer día será de la letra "A" a la "L", mientras que en el segundo día de la letra "M" a la "Z", en ambos casos será de 11:00 a 13:00 horas.

"Invitamos a toda la comunidad nicolaita, ya sea de preparatoria, de licenciatura o de posgrados a unirse a las visorías del selectivo de natación. Los esperamos para que puedan ser parte del equipo representativo de la Universidad Michoacana", comentó Juan Vázquez, entrenador del equipo de natación y quien encabeza la captación de talento.

Los requisitos para esta visoría son: presentar tiempos clasificatorios del 2026, ser estudiante de preparatoria, licenciatura o posgrado de la UMSNH, y presentarse con gorra, googles y traje de baño.

Cabe mencionar que hasta ahora son 12 los nadadores que conforman el representativo nicolaita, pero el entrenador Juan Vázquez aseguró que con estas pruebas la intención es formar un equipo de 30 o 40 atletas. Al tiempo que, manifestó su satisfacción de poder contar con un espacio propio y adecuado para la práctica de esta disciplina.

"Estamos muy contentos de tener esta infraestructura de primer nivel, gracias a la rectora Yarabí Ávila González, que nos está dando esta oportunidad, ahora que ya contamos con la instalación podemos hacer uso de ella y obtener muchos beneficios", enfatizó.