UAQ y Secretaría de Cultura fortalecen alianza con nuevos proyectos artísticos

Querétaro, Qro., 13 de abril de 2026.- La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y la Secretaría de Cultura del estado consolidaron su colaboración mediante la firma de un convenio que permitirá dar continuidad y ampliar los proyectos culturales conjuntos.

Ambas instituciones coincidieron en que la cultura es un pilar de desarrollo y cohesión social, y que la suma de voluntades entre academia y gobierno es clave para ofrecer espectáculos y espacios de formación que fortalezcan la identidad queretana y el bienestar de la sociedad.

Ambas instituciones coincidieron en que la cultura es un bien común que se construye con la participación de todos los sectores, y que la alianza entre universidad y gobierno es clave para ofrecer espectáculos y proyectos que fortalezcan la identidad y el desarrollo social de Querétaro.

La firma del convenio entre la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y la Secretaría de Cultura del estado representa la consolidación de una alianza estratégica que busca impulsar proyectos culturales de gran impacto en la entidad.

Ana Paola López Birlain, titular de la Secretaría de Cultura del estado señaló que este convenio da seguimiento a la sinergia iniciada en 2025, cuando ambas instituciones organizaron el festival de los 27 conciertos de Mozart, un evento que posicionó a Querétaro en el ámbito nacional e internacional.

Recordó la colaboración en el Festival de Jazz, que permitió unir iniciativas y evitar duplicidades, logrando un programa de mayor alcance.

Para este año, adelantó, se anunciaron proyectos de gran relevancia como el Festival de Jazz en homenaje a Miles Davis y Joe Holcomb, con participación de alumnos de la UAQ y la puesta en escena de la ópera La flauta mágica, con escenografía virtual y apoyo financiero de la Secretaría de Cultura, además de la colaboración del municipio en voces y coro.

“En noviembre, la presentación de los cinco conciertos para piano y orquesta de Beethoven, con pianistas nacionales y locales, y el cierre con la Novena Sinfonía en versión para dos pianos, acompañados por la orquesta de cámara y el coro universitario”. Subrayó que estos proyectos serían imposibles sin la suma de voluntades entre instituciones. “No somos enemigos, somos dos instituciones que, al juntarnos, logramos grandes proyectos”.

Resaltó que la cultura y el arte son esenciales para la sociedad, especialmente en tiempos difíciles, pues contribuyen a sanar el espíritu humano y fortalecer la identidad comunitaria.

Celebró el modelo de trabajo en equipo que involucra a la academia, al gobierno y al sector productivo. “Lo que hacemos es articular esfuerzos para dar respuesta a las demandas ciudadanas. Querétaro debe ser un punto de encuentro para el talento y para todos los públicos”.

Resaltó que la misión de la Secretaría es fortalecer la cultura en los 18 municipios y acercar oportunidades artísticas a públicos diversos. Reconoció además la disposición de la UAQ y de su rectora para colocar la cultura como prioridad en la formación integral de la juventud.

“Independientemente de la carrera que cada uno haya elegido, el arte debe estar presente en su vida, porque nos hace una sociedad más sensible, más humana y más feliz”.

Aseveró que este acuerdo es “la cereza de un año de trabajo” y un paso importante para construir una política cultural basada en la colaboración.

“La cultura también es desarrollo, es generación de oportunidades, es profesionalización y dinamismo económico. Es una industria que conecta creatividad con valor y que impacta directamente en las comunidades y en los jóvenes”.

Adelantó que entre los proyectos que se realizarán de manera conjunta se encuentran el Festival Internacional de Jazz en su 16ª edición, la producción de la ópera La flauta mágica, el Festival Beethoven y la participación en la Muestra Nacional de Teatro, iniciativas que posicionan a Querétaro como un estado que invierte en talento y proyección artística a nivel nacional.

Durante el acto, Verónica Rubí Sanabria, titular de la Dirección de Cultura, Arte y Humanidades de la Máxima Casa de Estudios, destacó la suma de voluntades y equipos de trabajo que se ha consolidado desde el año pasado.

“Hemos hecho un capital humano impresionante, todo esto para nuestras y nuestros universitarios y, por supuesto, para las y los queretanos”.

El apoyo financiero de la Secretaría es valioso, pero que el verdadero motor de estos proyectos es el talento y el recurso humano que se pone al servicio del público.

Por su parte, el abogado general de la UAQ, José Antonio Montes de la Vega, subrayó que la universidad siempre levantará la mano para sumarse a los esfuerzos culturales del estado. “El arte y la cultura nos hacen seres humanos más completos, no solo profesionales en la ciencia y la academia, sino personas sensibles y plenas”.

Reconoció además el liderazgo de la rectora Silvia Maya y la disposición de la comunidad universitaria para participar en proyectos que engrandecen al estado.