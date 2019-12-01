UAQ espera recibir mayor número de aspirantes en proceso de admisión 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 14:16:50

Querétaro, Querétaro, a 10 de marzo 2026.- La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se prepara para recibir un mayor número de aspirantes en el proceso de admisión 2026, reconoció la rectora de la Máxima Casa de Estudios, Silvia Amaya Llano.

Explicó que la institución ha registrado un crecimiento constante en la demanda de espacios, con jóvenes provenientes de distintas regiones del país debido a la inseguridad, principalmente de Guanajuato, Tamaulipas y Chiapas, entre otras.

“Esperemos que sí podamos incrementar un poquito más de lo que el año pasado, pero todavía no tenemos una cifra definida pues en cada promoción se alcanza poco más de dos mil estudiantes de nuevo ingreso”.

El proceso de admisión inició en julio con el curso propedéutico y continuará en junio con el examen de selección, que representa el 70 por ciento de la evaluación; el ingreso más grande se registra en agosto, cuando las 13 facultades y la Escuela de Bachilleres reciben a los nuevos estudiantes.

Este año, dijo, la UAQ proyecta ampliar la matrícula en el nivel medio superior gracias a la inauguración del nuevo plantel Aeropuerto, programada para agosto.

“Hemos platicado con las directoras y directores de facultades para tratar de incrementar en lo posible el número de espacios”.

Aunque aún no se cuenta con la cifra exacta de inscritos en el propedéutico, recordó que la universidad confía en que podrá ofrecer más oportunidades de formación a la creciente comunidad estudiantil que busca integrarse a sus programas.