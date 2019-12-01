UAQ alerta por intentos de hackeo y correos apócrifos dirigidos a estudiantes

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 20:01:29

Querétaro, Querétaro, a 16 de febrero de 2026.- La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Silvia Lorena Amaya Llano advirtió que la institución ha enfrentado intentos de hackeo y el envío de correos electrónicos falsos que buscan obtener datos personales de estudiantes, por lo que se mantienen medidas de prevención y coordinación con autoridades para investigar estos hechos.

Explicó que una de las principales preocupaciones actuales es la ciberseguridad, debido a que las tecnologías de la información representan un riesgo constante para instituciones que resguardan datos sensibles, situación que ya ha derivado en intentos de vulneración de plataformas universitarias, los cuales fueron atendidos oportunamente.

“Uno de los problemas que yo creo que tenemos todas las instituciones es que hay mucho hackeo(…), te llegan correos que no son realmente institucionales y que piden datos personales”, dijo.

Precisó que, aunque no se cuenta con una cifra cuantificada de casos, la universidad emite avisos preventivos a través de sus canales oficiales para evitar que la comunidad caiga en fraudes digitales, además de trabajar con instancias de seguridad para identificar a los responsables.

“Hace poco trataron de hackear el portal en donde se registran las clasificaciones de los estudiantes; gracias a Dios se atendió… son datos sensibles que tenemos que cuidar”.

Finalmente, reiteró que la universidad mantiene vigilancia permanente sobre sus sistemas informáticos y continuará reforzando las acciones de protección digital para salvaguardar la información de su comunidad académica.