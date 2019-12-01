UAG impulsa la innovación científica para aportar soluciones de gran impacto

UAG impulsa la innovación científica para aportar soluciones de gran impacto
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 16:02:39
Guadalajara, Jalisco, 12 de septiembre del 2025.- El Doctorado en Ciencias e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) es un programa académico de excelencia diseñado para formar investigadores y profesionales capaces de desarrollar proyectos tecnológicos innovadores y realizar investigaciones originales de gran impacto en la sociedad y el medio ambiente.

Su propósito central es generar soluciones a problemáticas actuales mediante un enfoque interdisciplinario, ético y sostenible, contribuyendo al avance del conocimiento y al fortalecimiento de la ciencia aplicada.

El Doctorado en Ciencias e Ingeniería de la UAG está dirigido a egresados de maestrías en áreas como Ciencias Naturales, Ingeniería, Física, Matemáticas, Química, Estadística, Manufactura, Tecnologías de la Información y Comunicación, entre otras.

Se orienta a quienes buscan plantear nuevas soluciones, gestionar proyectos de investigación y generar desarrollos que aporten al bienestar social y al crecimiento de las organizaciones.
 
Beneficios
Entre las competencias que adquieren los estudiantes del Doctorado en Ciencias e Ingeniería destacan la capacidad de dirigir y coordinar investigaciones en el campo de la ciencia y la ingeniería, así como de diseñar planes de acción para la innovación de procesos, metodologías y tecnologías dentro de empresas e instituciones.

Asimismo, los egresados participan en la formación de nuevos especialistas, impulsando programas académicos pertinentes y de vanguardia.

El Doctorado tiene una duración de 9 cuatrimestres (3 años), y permite combinar el estudio académico con la práctica profesional, lo que brinda flexibilidad a los estudiantes para desarrollar proyectos de alto impacto sin dejar de lado sus actividades laborales.

Las oportunidades profesionales de este programa son amplias. Los egresados pueden desempeñarse como investigadores en instituciones de educación superior, docentes especializados en áreas de ciencia e ingeniería, consultores tecnológicos, gestores de proyectos en sectores estratégicos como biotecnología, química, alimentos, bebidas, manufactura y energías renovables, así como líderes en innovación dentro de empresas públicas y privadas.
 
Impulsa tu carrera con este Doctorado
El Doctorado en Ciencias e Ingeniería es una opción ideal para quienes desean llevar su carrera al máximo nivel, impulsar la innovación científica y generar aportes significativos para la sociedad y el medio ambiente.

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) tiene este programa y te invita a formar parte de una comunidad que transforma el futuro a través de la ciencia y la ingeniería.

