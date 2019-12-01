Tutoras y tutores de la Región Centro Occidente de la ANUIES se reunirán en la UMSNH

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 17:44:07

Morelia, Michoacán, a 1 de septiembre de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y la Red de Tutorías de la Región Centro Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) invitan al VIII Encuentro Regional de Tutoría "Acompañamientos que Inspiran: Tutoría, Comunidad y Formación Integral", que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre.

El evento tiene como propósito generar un espacio de reflexión, formación y colaboración entre tutoras y tutores con el fin de compartir experiencias, buenas prácticas y desafíos en el acompañamiento tutorial.

Al respecto, la coordinadora de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social Institucional, Rubi Rangel Reyes, precisó que, la UMSNH será sede de dicho Encuentro, que se llevará a cabo el 6 y 7 de noviembre en modalidad presencial, tras referir que es una actividad de suma importancia por lo que representa la tutoría en la Universidad Michoacana.

“Que es este acompañamiento que se le brinda a las y los estudiantes a través de los docentes que se forman y que están preparados para fomentar temas de salud mental, de ciencia, de formación integral, entre otros”, apuntó.

La funcionaria indicó que estarán presentes universidades de estados como Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Colima, por mencionar algunos, con el objetivo de compartir buenas prácticas en materia de tutorías.

A través de conferencias magistrales, ponencias, carteles y talleres, se busca destacar la acción tutorial como motor de comunidades educativas orientadas al cuidado de sí, de los otros y del entorno.

La invitación está abierta a investigadoras, investigadores, académicas, académicos, profesionales y estudiantes con interés en la temática de tutorías en sus diferentes enfoques.

Las y los interesados en participar con sus trabajos en modalidad de ponencia o cartel, deberán realizar su inscripción y enviar su propuesta antes del 3 de octubre a través de la página https://conferencia.fcca.umich.mx/8voEncuentroTutoriasRCOANUIES/, sobre algunos de los siguientes ejes temáticos: Salud integral desde la tutoría; Participación estudiantil, ciudadanía global y Cultura de Paz; Tutoría para la igualdad, la inclusión y la interculturalidad; Innovación educativa y tecnología en la tutoría.

El evento se llevará a cabo los días 6 y 7 de noviembre de 2025 en el Centro de Información, Arte y Cultura (CIAC) de la UMSNH, para más detalles de la convocatoria consultar la página https://viiiencuentro-tutorias-rco-anuies.umich.mx/