Toma protesta nuevo Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro de la UAQ

Querétaro, Querétaro, 21 de octubre del 2025.- Con el compromiso de representar y defender los intereses de la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), tomó protesta el nuevo Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro (FEUQ) la cual encabezará la alumna de Optometría de la Facultad de Medicina, Ibette Yasmin Baeza Hernández, quien es la primera mujer electa por el alumnado para este encargo.

Durante la ceremonia, la rectora Silvia Amaya Llano reconoció que por medio de este acto se refleja la vitalidad, la conciencia y la historia de la UAQ, pues, este organismo, más que ser una representación estudiantil, dijo, se trata de una institución con raíces profundas en la Autonomía universitaria y en la voz colectiva de las y los jóvenes, que desde 1958 decidieron ser protagonistas de su destino.

Destacó la labor del Comité que concluye y que fue encabezado por Ari Óscar Pérez Rubio. A su vez, manifestó que la elección de Baeza Hernández representa la fuerza de una nueva generación que entiende la participación no como un privilegio, sino como un derecho. Agregó que el liderazgo de la joven simboliza el avance hacia una Universidad más equitativa, diversa y profundamente humana.

Mientras que Baeza Hernández, que desempeñará este cargo de 2025 a 2027, expresó que trabajarán para fortalecer a la FEUQ, para que sea un ente que escuche, acompañe e inspire a las comunidades universitarias, que esté cerca de ellas, impulse sus proyectos y defienda sus sueños. Añadió que ya no son solo una voz que busca ser tomada en cuenta, sino un sector que actúa, propone y se une.

Dentro de este acto protocolario, el Comité saliente rindió su informe final al frente de la Federación, en el que expusieron acciones emprendidas y resultados obtenidos como, por ejemplo, la reincorporación de unidades académicas, entrega de apoyos y equipamiento; talleres, conferencias, reforestación de distintos espacios, jornadas de salud y en favor del medio ambiente, así como actividades artísticas, culturales y deportivas.