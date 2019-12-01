Toma de decisiones debe incidir de manera positiva en el entorno, señala Yarabí Ávila a recién titulados 

Morelia, Michoacán, a 01 de marzo de 2026.- Al encabezar la tercera entrega masiva de títulos a egresadas y egresados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la rectora Yarabí Ávila González, apuntó ante las y los nicolaitas, que en cada una de las profesiones hay una toma de decisión que transforma y que debe incidir de manera positiva en el entorno.

Ahí, destacó la presencia de madres, padres y familiares que acompañaron a las y los recién titulados, y compartió que este momento representa mucho no solamente para quienes hoy reciben este documento, sino para sus familias y para la Universidad.

El que podamos entregar un título, añadió, representa una meta cumplida, significa el trabajo que realizó cada una de sus maestras y maestros, el esfuerzo de su familia, pero también significa un beneficio para el Estado, así como la oportunidad de generar acciones que permitan que el entorno cambie y que las niñas y niños tengan un mejor mañana.

Indicó que una de las responsabilidades de la Máxima Casa de Estudios es seguir transformando y haciendo el bien en muchos sectores de la sociedad, y refirió que cada una de las profesiones debe poner al centro a las personas.

“Cuenten con la Universidad Michoacana, sabemos que no todo está bien, pero todos los días trabajamos para mejorarlo, precisamente para que la Universidad siga grande y siga fuerte como lo es cada uno y cada una de ustedes, felicidades a todas y a todos”, comentó.

Por su parte, la directora de Control Escolar, Marisela Morfín Amézquita, señaló ante las y los jóvenes que recibir este documento profesional les abre las alas para buscar nuevas oportunidades, “convocarlos a que esto no sea solamente un acto protocolario, sino que sea el inicio de algo mucho más grande e importante para ustedes”.

Afirmó que la UMSNH es generadora de sueños y también ayuda a cumplirlos, por lo que aseguró que la institución siempre los recibirá con gusto para cualquier trámite que requieran.