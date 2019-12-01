Titular de la SEDEQ participa en el IFE Conference 2026

Querétaro, Querétaro, 28 de enero del 2026.- La secretaria de Educación del Estado de Querétaro, Martha Soto, participó en el Congreso de Innovación Educativa IFE Conference 2026, con la ponencia “Educación Superior y la Industria”, dentro del panel “Arquitecturas subnacionales de talento humano: de la brecha a la innovación”, en donde destacó la oferta educativa de nivel superior y el compromiso de la industria a nivel estatal.

Martha Soto detalló que este Congreso es organizado por el Institute for the Future of Education (IFE) del Tecnológico de Monterrey, con el objetivo de intercambiar ideas sobre políticas educativas, desafíos actuales y experiencias de implementación entre ministros, secretarios y responsables de políticas públicas de América, Europa y Asia.

“En Querétaro promovemos vocaciones científicas y tecnológicas desde educación básica; además, trabajamos bajo el modelo de Triple Hélice, que vincula academia, gobierno e industria. Esto se traduce en indicadores como que uno de cada tres estudiantes de educación superior viene de otro estado, a ser el tercer lugar nacional en Permanencia de Educación Superior, y el segundo en disminución de rezago educativo, entre otros”, destacó.

Participaron también el subsecretario de Empleo y Formación Laboral de Guanajuato, Luis Andrés Álvarez Aranda y el subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua, Jesús García López, para examinar cómo los gobiernos estatales desarrollan capacidades analíticas para diagnosticar las brechas específicas de sus economías, superando análisis genéricos que dominan la política tradicional y cómo construyen alianzas multiactor entre gobiernos, industria y educación superior para codiseñar soluciones.