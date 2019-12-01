El Sindicato de la UACM estallará la primera huelga en su historia este 1 de marzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 18:41:42
Ciudad de México, 27 de febrero de 2026.- El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM) informó que este domingo 1 de marzo estallará la primera huelga en la historia de la institución, la cual impactará seis planteles, una sede administrativa y dos centros culturales.

La decisión se da tras varios intentos de negociación que, de acuerdo con el sindicato, no prosperaron debido a la negativa de las autoridades universitarias de atender las demandas de las y los trabajadores. El pasado 26 de febrero, la asamblea sindical ratificó su derecho a huelga luego de que la UACM rechazara sus tres demandas centrales: un aumento salarial anual digno, el cese a diversas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y el respeto a la libertad sindical.

En cuanto al incremento salarial, el SUTUACM detalló que desde enero solicitó un aumento del 13 por ciento; sin embargo, la Universidad ofreció un 3.7 por ciento, cifra que, señalaron, es menor a la otorgada en otras universidades autónomas del país.

El comunicado también indica que la negativa al aumento se mantiene pese a que el Gobierno y el Congreso de la Ciudad de México autorizaron un incremento presupuestal del 4.5 por ciento para el presente ejercicio fiscal. Según el sindicato, el Consejo Universitario aprobó recursos suficientes para atender las demandas salariales, por lo que sostienen que su exigencia no afecta la función sustantiva de la Universidad.

El inicio de la huelga está programado para el primer minuto del domingo 1 de marzo y ya fue ratificado legalmente ante el Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos.

