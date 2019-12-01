Suspenden clases vespertinas en Querétaro por el juego de México vs Ecuador 

Suspenden clases vespertinas en Querétaro por el juego de México vs Ecuador 
Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 29 de Junio de 2026 a las 16:47:48
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Santiago de Querétaro, Querétaro, 29 de junio de 2026.- A través de un comunicado de prensa, la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) informó que el día de mañana, martes 30 de junio, se suspenderán clases en todos los planteles de educación básica del turno vespertino, para que estudiantes, maestros y personal administrativo puedan ver el partido de la Selección Mexicana vs Ecuador.

"En torno a la participación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Fútbol, se informa que este martes 30 de junio se suspenden las actividades de todos los planteles públicos de educación básica del estado, únicamente en el turno vespertino.
Las actividades del turno matutino se desarrollaron de manera normal".

Se explicó en el comunicado, que el turno matutino acudirá a los centros educativos con normalidad, y el miércoles 1 de julio, el turno vespertino retoma sus actividades con normalidad.

Cabe mencionar que en la entidad por lo menos 370 escuelas públicas suspenderán clases en el turno vespertino, es decir, más de 78 mil estudiantes, maestros y personal docente no asistirán a clases.

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