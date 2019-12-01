Suspende clases el Gobierno de Querétaro con la finalidad de priorizar la seguridad de toda la comunidad educativa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 20:09:31

Querétaro, Querétaro, a 22 de febrero de 2026.- Para salvaguardar la integridad y el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, así como del personal docente y administrativo, el Gobierno del Estado de Querétaro informó que este lunes 23 de febrero se suspenden las clases presenciales en todos los planteles de educación básica, media superior y superior, tanto públicos como privados.

A través de un comunicado, se informó que esta medida preventiva responde al compromiso institucional de priorizar la seguridad de toda la comunidad educativa.

Esto, luego de diversos hechos violentos que se han registrado en diferentes estados del país, tras el abatimiento, la mañana de este domingo, de Nemesio “Mencho” Oseguera Cervantes en Jalisco.

Por ello, las autoridades estatales exhortaron a la comunidad educativa a mantenerse atenta a la información que se emitirá a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado, donde se dará a conocer oportunamente la reanudación de las actividades académicas.

De igual forma, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) también señaló que ante los hechos de violencia registrados en el país, informamos a la comunidad universitaria que la prioridad de la UAQ es la seguridad y la integridad de todas y todos.

“Les recordamos que mañana lunes 23 de febrero es día de asueto, conforme a nuestro calendario oficial. Asimismo, informamos que el martes 24 de febrero las actividades académicas se realizarán en modalidad virtual.

Para quienes realizan prácticas y servicio social, sus asistencias no se verán afectadas ni habrá sanciones; les pedimos mantenerse informadas e informados a través de redes y canales institucionales oficiales.