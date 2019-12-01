Supervisa titular del IFEQ obras educativas en Corregidora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 14:22:06
Querétaro, Querétaro, 19 de agosto del 2025.- El titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ), Fernando Orozco Vega, realizó un recorrido donde constató los avances de obra en tres escuelas de nivel básico, mismas que forman parte de un paquete de nueve intervenciones para el municipio de Corregidora, que en conjunto representan un monto global de 44 millones de pesos.

Orozco Vega comenzó en la colonia Los Ángeles, en la primaria Escuadrón 201, donde se lleva a cabo la construcción de un edificio de tres niveles que contempla ocho aulas didácticas, un módulo de servicios sanitarios, anexo a dirección, un módulo de escaleras y obra exterior con un avance del 45 por ciento y que beneficiará más de 250 alumnos del plantel.

Posteriormente, acudió a la primaria Emeterio González, en la localidad de La Negreta, para supervisar los avances en la sustitución de un edificio con cuatro aulas didácticas, dirección, bodega, módulo de baños con sanitario para personas con discapacidad, en el lugar se realizan trabajos de cimbrado de losa de azotea, aplanados en planta baja y construcción de muros interiores en ambos niveles, que representa un progreso del 60 por ciento, y una inversión de 9.3 millones de pesos.

También en La Negreta, el director del IFEQvisitó la secundaria Reforma Agraria, que con un avance del 92 por ciento involucrala construcción de un edificio de dos niveles que incluye tres aulas didácticas, módulo de escaleras, red eléctrica exterior y banqueta, la cual se encuentra en el proceso de aplicación de pintura, forjado de escalones, construcción de barandal de circulación, colocación de loseta y construcción de muros divisorios en planta alta.

