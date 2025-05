Sorprende a tus invitados con estas reglas de etiqueta en la mesa: experto

Zapopan, Jalisco, a 21 de mayo de 2025.- Con el objetivo de fomentar la educación social y profesional en los jóvenes universitarios, el Club de Etiqueta y Protocolo, TecoRUM, de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), organizó la clase “Etiqueta en la mesa”, realizada en el Campus Internacional.

El invitado fue el Mtro. Carlos Sotomayor, Director de la Licenciatura en Negocios de la Moda e Imagen, quien compartió seis consejos clave para sorprender en cualquier comida formal, desde una entrevista profesional hasta una cena de gala.

1. Postura, ante todo: Siéntate derecho, con la espalda tocando el respaldo de la silla y deja un espacio del tamaño de tu puño entre el abdomen y la mesa. ¡Tu lenguaje corporal habla incluso antes de que lo hagas!

2. La servilleta, tu mejor aliada: No se sacude, no se juega con ella y mucho menos se usa como babero. Tómala de una esquina, colócala sobre tus piernas y úsala solo para limpiar discretamente las comisuras de la boca.

3. ¿Cubiertos? De afuera hacia adentro: El orden en que están colocados indica el orden en que se usarán. Y casi siempre, se empieza de derecha a izquierda. Saber esto demuestra experiencia y atención al detalle.

4. Pan sí, pero con las manos: No, el pan no es cuchara ni debe romperse en pedacitos sobre el plato. Se parte con las manos, solo en el momento que lo vayas a comer. Si hay pala, es solo para untar, no para cortar.

5. El misterio de las copas: La cristalería se coloca de ti hacia el centro de la mesa. Y aunque la copa de agua sea la última que se coloca, no significa que se use al final, puedes beber de ella en cualquier momento para refrescar el paladar.

6. Respeto al protocolo: La etiqueta en la mesa no es rigidez, es cortesía. Y como dijo el Mtro. Sotomayor: “La servilleta no es un abanico, ni un accesorio para bailar; es una herramienta que habla de tu educación”.

Esta iniciativa de TecoRUM no solo busca enseñar modales, sino preparar a los estudiantes para el mundo real. Saber comportarse en la mesa puede marcar la diferencia en una entrevista, una reunión de negocios o una cena importante. La etiqueta no es un lujo, es una herramienta de vida.