Somos una fuerza, y no podemos permitir que el deporte dé marcha atrás en la UMSNH: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre de 2026.- “Somos una fuerza, y no podemos permitir que el deporte dé marcha atrás en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), ustedes tendrán que ser los responsables de defender estos proyectos de cada uno de los deportes. Desde donde yo esté, seguiré levantando la voz porque el deporte sea un elemento fundamental en la vida de todas y todos ustedes”, afirmó la rectora, Yarabí Ávila González, al sostener una reunión con atletas nicolaitas de alto rendimiento.

Durante el encuentro, en el que también se contó con la presencia de los secretarios General y de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Javier Cervantes Rodríguez y Miguel Ángel Villa, respectivamente, así como del director del Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva, Gustavo Farías Echenique, Ávila socializó el reglamento para la elección de la próxima persona titular de la Rectoría.

En este marco, señaló que en unos meses concluirá la presente administración por lo que compartió que se está redoblando el paso para fortalecer cada uno de los programas institucionales.

Al tiempo que, reconoció la disciplina y la entrega de las y los atletas de alto rendimiento, y detalló que durante su gestión se han hecho muchos compromisos con los deportistas nicolaitas, y en gran medida se han cumplido, “pero también otros que todavía no podemos cumplir, y estamos en eso, porque la palabra empeñada se tiene que cumplir, y ustedes saben que un compromiso fundamental con todas y todos ustedes es precisamente que sigan fortaleciendo su vida a través del deporte”.

La rectora indicó que lo que se ha hecho en esta administración es resultado de la honestidad y también del uso eficiente y transparente de los recursos, tras referir que hoy se cuenta con más infraestructura para que las alumnas y alumnos practiquen alguna disciplina, “es muy bonito ver todos los espacios llenos de jóvenes que practican deporte, y sobre todo ver los resultados que dan, estamos orgullosas y orgullosos de todos ustedes”.

Durante el encuentro con atletas, Ávila socializó el reglamento para la elección de la próxima persona titular de la Rectoría, al respecto, destacó la relevancia de este hecho al ser histórico, ya que se llevará a cabo mediante un proceso democrático, y en donde refirió que la participación de la comunidad universitaria será de vital importancia.

En este sentido, comentó que, se ha compartido dicha información entre los diversos sectores de la UMSNH porque es necesario que las y los nicolaitas estén enterados, “por eso era importante platicar con ustedes para que estén informados que próximamente, después de la aprobación del Reglamento, vendrá ya la convocatoria”.

La rectora invitó a las y los atletas a continuar por el camino del deporte, así como a que impulsen que se siga apoyando el deporte en las siguientes administraciones, y adelantó que se está trabajando para que entre en operación el comedor universitario para atletas de alto rendimiento. “Ha sido un orgullo y un placer poderlos conocer, poder ver su compromiso y saber que logramos metas importantes en equipo, que pudimos realizar muchos sueños que ahora son una realidad. Mi reconocimiento y mi agradecimiento por habernos encontrado y por haber escrito estas historias tan bonitas”, afirmó.

Por su parte, el secretario General, Javier Cervantes Rodríguez, subrayó que es muy importante que las y los jóvenes sepan que próximamente se llevará a cabo el proceso de elección de rectora o rector, por lo que los invitó a ser portadores de la información al interior de sus dependencias académicas para que más estudiantes la conozcan.

En tanto, el director de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva, Gustavo Farías Echenique, destacó los avances que en este rubro se han tenido en la UMSNH durante la administración de la rectora Yarabí Ávila. “Todas aquellas y aquellos que tienen ya más de tres años dentro de la Universidad ven con sus propios ojos y han vivido en primera persona el gran cambio que ha habido en infraestructura y apoyo al deporte dentro de la institución”, apuntó.