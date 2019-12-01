Somos líderes, logramos nuestro primer objetivo: Cristian ‘El Tigre’ Castro 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 20:53:46
Morelia, Michoacán, a 2 de diciembre de 2025.- A falta de una jornada para que termine la primera vuelta de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) varonil, el Atlético Morelia-Universidad Michoacana aseguró el liderato del Grupo 11, lo que le da la calificación a Copa Conecta, con lo que se cumplió el primer objetivo, así lo compartió el delantero, capitán y goleador, Cristian Castro.  
 
“El grupo está muy feliz, desde el principio era nuestro objetivo y lo logramos. Ahora la meta será seguir con el liderato y con el gran paso que tenemos de victorias, además de la Copa Conecta, tenemos que pensar en eso”.      

En lo que se refiere al plano individual, ‘El Tigre’, quien actualmente es líder de goleo del sector y es sexto a nivel nacional con 16 anotaciones en 10 partidos, se mostró satisfecho por ayudar a la escuadra.  
 “Personalmente me siento muy feliz, creo que el equipo ha trabajado muy bien y yo sigo aportando goles”, aseguró Castro Ortiz, quien busca el bicampeonato de goleo del Grupo 11.

Por su parte, el también delantero nicolaita, Amir Marines también destacó el nivel que ha manifestado el conjunto, además se mostró contento por el buen momento personal que vive.  “No podemos bajar la cabeza, esto es lo que nos representa, cada uno de los jugadores da todo por el equipo. Me siento muy feliz, hubo una rachita en la que no me salían las cosas en el gol, pero yo creo que ahorita no tengo que bajar el ritmo”.

Cabe mencionar que por el momento los Zorros tienen unos días de vacaciones y próximamente retomarán los entrenamientos de cara a la segunda vuelta del campeonato y de la Copa Conecta, que se jugarán a partir de mediados de enero.

