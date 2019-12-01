Sindicalizados acusan a directora de Tec de Tacámbaro por abusos y despidos injustificados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 15:50:49

Tacámbaro, Michoacán, a 18 de octubre de 2025.- Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro denunciaron públicamente abusos laborales presuntamente cometidos por Liliana Yaret Carreño Romero, directora del plantel educativo a quien señalan de ejercer hostigamiento, persecución y despidos injustificados.

En un comunicado emitido por el Sindicato Nacional de Educación Superior, sección Tacámbaro, empleados señalan que desde la llegada de Carreño Romero a la dirección del plantel educativo se han realizado despidos de cuando menos 14 trabajadores, entre docentes y personal administrativo, algunos con más de 20 años de servicio.

También denuncian reducciones arbitrarias de horas frente a grupo, y la eliminación de prestaciones para quienes no pertenecen al Sindicato Auténtico de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro (SATITST), encabezado por Saúl Acosta Reyes, a quien señalan de complicidad con la dirección.

Los afectados indicaron que las medidas tomadas por la directora violan el Contrato Colectivo de Trabajo, que garantiza estabilidad laboral y respeto a la antigüedad. Además, denunciaron un ambiente de acoso constante, con levantamiento de actas sin sustento y presiones hacia el personal que manifiesta desacuerdo con la administración.

Otro de los señalamientos se relaciona con la instalación de cámaras de videovigilancia con audio en distintas áreas del plantel, sin informar al personal sobre su ubicación o propósito, lo que consideran una violación a la privacidad y a la Ley General de Protección de Datos Personales.

El sindicato exige el cese inmediato del hostigamiento laboral, la reinstalación de los despedidos, una auditoría integral a los recursos del instituto y la destitución de Liliana Yaret Carreño Romero, a quien acusan de abuso de autoridad y violaciones a derechos laborales.