Sin control en Tiripetío: directivo incapaz de frenar retenciones de unidades automotrices

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 14:11:02

Morelia, Michoacán, a 14 de abril de 2026.— La titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (IEMSySEM), Mariana Sosa Olmedo, reveló que el director de la Normal Rural de Tiripetío admitió no tener la autoridad para controlar a sus estudiantes, quienes realizan acciones de retención de unidades automotrices.

En entrevista, Sosa Olmedo citó textualmente la respuesta del directivo tras ser consultado sobre la situación: "Hablamos con el director de la normal para saber qué estaba pasando y también debo decirlo, la respuesta del director fue: 'Los jóvenes no me escuchan, no tengo condiciones y voy a no hacer algo, o a retirarme".

Agregó no existe argumento para que estudiantes de la Normal de Tiripetío retengan unidades automotrices en ninguna temporada; se amparan bajo la justificación de usos y costumbres", señaló la titular del IEMSySEM.

Indicó que se mantienen siempre abiertos al diálogo y atendiendo las necesidades educativas-académicas de la matrícula normalista.

La funcionaria señaló que, aunque se reconoce la esencia del normalismo rural que los jóvenes defienden, los actos que no tienen relación con la actividad educativa no se justifican, y recordó a los afectados que existen recursos legales a su alcance.