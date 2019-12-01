Sin contratiempos, nicolaitas retornan a las aulas tras periodo vacacional de invierno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 15:48:23
Morelia, Michoacán, a 3 de febrero de 2026.- Con gran ánimo y sin contratiempos las y los estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) retornaron a sus actividades académicas este martes, tras el periodo vacacional de invierno. 

La rectora Yarabí Ávila González exhortó a las alumnas y alumnos a poner todo su empeño en cada una de las clases y proyectos que les permitan concluir de manera exitosa el semestre que acaba de iniciar. 

De igual forma, las y los invitó a sumarse a las actividades deportivas, artísticas y culturales que este año se pondrán en marcha en beneficio del estudiantado, incluyendo la operación de la alberca Olímpica que en próximos meses estará abierta para la comunidad nicolaita. 

Cabe señalar que este martes iniciaron el semestre casi la totalidad de facultades de la UMSNH en el sistema escolarizado, en tanto, desde el lunes 2 de febrero dio inicio el ciclo escolar 2026-2026 con las licenciaturas en línea en Administración, Mercadotecnia, Contaduría y Derecho. 

De acuerdo con el calendario escolar para el ciclo 2025-2026, el siguiente periodo vacacional será el de primavera del 30 de marzo al 10 de abril.

