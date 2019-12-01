Si buscas transformar el entorno físico, urbano y social, estudia Arquitectura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 08:26:08

Guadalajara, Jalisco, 13 de agosto del 2025.- La Licenciatura en Arquitectura de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) es mucho más que una formación técnica; es un programa académico diseñado para formar líderes creativos capaces de transformar el entorno físico, urbano y social.

Desde el primer semestre, los estudiantes acceden a un modelo educativo innovador que combina teoría, práctica, pensamiento crítico y herramientas digitales, en una estructura curricular pensada para el desarrollo profesional integral.

Una carrera con enfoque innovador

El enfoque de la Carrera de Arquitectura está basado en un modelo innovador e integral. El plan de estudios está compuesto por materias que abarcan desde fundamentos filosóficos y matemáticos, hasta técnicas de diseño arquitectónico, sustentabilidad, restauración del patrimonio, domótica, diseño de jardines y simulación digital 3D.

Además, integra asignaturas enriquecidas con contenido de Arizona State University (ASU), universidad #1 en innovación en Estados Unidos, y otras instituciones de la Red CINTANA, lo cual otorga una visión global desde el inicio.

Arquitectura con visión sostenible

Uno de los sellos distintivos de la UAG es su énfasis en la sostenibilidad. Las materias como “Gestión de la Innovación Sostenible” y “Proyectos de Desarrollo Urbano Sustentable” capacitan a los estudiantes para diseñar espacios responsables con el medio ambiente y conscientes del impacto social que generan.

La práctica no se limita a laboratorios, ya que el estudiante de arquitectura de la UAG cuenta con hasta mil 530 horas de prácticas profesionales en una red de más de 270 empresas del sector público y privado.

El programa también incluye certificaciones adicionales, como Entrepreneurship and Innovation por parte de ASU, que fortalecen el perfil del egresado. Y para quienes buscan expandir sus horizontes, la carrera permite realizar intercambios académicos y participar en conferencias con expertos internacionales.

Estudiar Arquitectura en la UAG significa aprender a construir no solo edificios, sino también ideas, ciudades, comunidades y un futuro sostenible con visión ética, técnica y estética.

¿Estas interesado en saber más? No te quedes entonces sin estudiar esta carrera innovadora y construye tu futuro.