Sheinbaum inaugura Bachillerato Nacional en Ixtapaluca; dará educación a más de mil estudiantes

Ixtapaluca, Estado de México, 7 de marzo de 2026.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Bachillerato Nacional Plantel Ixtapaluca, una nueva institución de educación media superior que tendrá capacidad para atender a más de mil estudiantes y que busca garantizar el acceso a la educación con formación académica y valores humanistas.

Durante el evento, la mandataria federal destacó que el objetivo de su gobierno es fortalecer el sistema educativo con enseñanza de calidad y formación integral. Señaló que en las escuelas no solo deben impulsarse áreas como matemáticas, ciencias de datos, ciberseguridad o enfermería, sino también valores como la honestidad, el amor a la familia, la solidaridad y el compromiso con el país.

Sheinbaum subrayó que diversos indicadores internacionales muestran que a mayor nivel educativo, menor violencia y mayores oportunidades de desarrollo, por lo que reiteró que para los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación la educación debe ser un derecho y no un privilegio. En ese sentido, explicó que se impulsa la construcción de nuevos planteles de preparatoria cercanos a las comunidades, así como la ampliación y reconversión de escuelas existentes para garantizar espacios a todos los egresados de secundaria.

Además, informó que quienes estudien en el Bachillerato Nacional obtendrán dos certificados al concluir sus estudios: uno otorgado por la Secretaría de Educación Pública y otro emitido por una universidad o tecnológico público que respalde su formación.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que el plantel abrirá sus puertas el próximo lunes y ofrecerá las carreras técnicas de Enfermería, Ciberseguridad, Urbanismo y Desarrollo Sostenible. Añadió que en el Estado de México actualmente 1.6 millones de estudiantes reciben becas federales, y que este año se incorporarán 1.1 millones de alumnos de primaria a la Beca Rita Cetina.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que el nuevo plantel requirió una inversión de 50 millones de pesos para su construcción y 17 millones para equipamiento. El complejo cuenta con dos edificios, 12 aulas, cuatro laboratorios y una cancha multifuncional, y podrá recibir hasta 540 estudiantes por turno.

En el acto también participó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien agradeció la construcción del nuevo bachillerato, el cual forma parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México.

A nombre del alumnado, la estudiante de la carrera técnica de Ciberseguridad, Maia Stephanie Herrera Preciado, expresó que este nuevo espacio educativo permitirá que muchos jóvenes continúen sus estudios y conviertan sus aspiraciones profesionales en una realidad.