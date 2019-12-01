SEP Querétaro atiende denuncias de fraude contra más de 300 maestros

Querétaro, Qro., 15 de abril de 2026.- Más de 300 docentes han denunciado ser víctimas de un presunto fraude relacionado con apoyos económicos promovidos por un sindicato y una asociación denominada Mil Colores, advirtió Mauricio Ruiz Olaes, delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Querétaro.

Detalló que el esquema consistía en otorgar préstamos de hasta 200 mil pesos a los maestros, quienes estaban obligados a entregar parte del dinero a la asociación y al sindicato, sin embargo, los beneficiarios terminaban pagando montos mucho mayores, incluso hasta 120 mil pesos adicionales, debido a descuentos vía nómina y cargas fiscales. “Imagínense, recibir 10 mil pesos y tener que pagar 120 mil. Es un fraude que no puede quedar impune”.

Señaló que la SEP ya sostuvo reuniones con docentes afectados y con representantes sindicales, además de poner a disposición asesoría legal para los maestros por lo que, toda la información recabada será entregada a la Fiscalía General del Estado y que se busca también el respaldo de autoridades federales para esclarecer el caso.

Advirtió que este modus operandi podría haberse replicado en otros sindicatos y subrayó que la SEP dará acompañamiento a los afectados.

“Queremos que la fiscalía cuente con todo el apoyo de la Secretaría para que caiga el responsable. No se trata solo de fraude, también puede configurarse evasión de impuestos”.

Llamó a los docentes que aún no han presentado su denuncia para que se acerquen a la Secretaría de Educación Pública, donde recibirán asesoría y acompañamiento.

“El llamado que hacemos es que la fiscalía cuente con nosotros para que esto no quede en un archivo guardado, sino que realmente caigan los responsables”.