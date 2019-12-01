SEP presenta Copa Escolar Nacional ‘Vive Saludable, Juega Feliz’ rumbo al Mundial 2026 en México

SEP presenta Copa Escolar Nacional ‘Vive Saludable, Juega Feliz’ rumbo al Mundial 2026 en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 08:25:20
Ciudad de México, 18 de noviembre del 2025.- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, presentó este martes la Copa Escolar Nacional de Fútbol “Vive Saludable, Juega Feliz”, torneo que buscará sembrar valores y pasión por el deporte en las escuelas públicas del país como parte de las actividades rumbo al Mundial 2026.

Desde Palacio Nacional, en la tradicional conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Delgado presumió que México será uno de los anfitriones más relevantes en la historia de las Copas del Mundo, por lo que las escuelas del territorio mexicano se deben sumar a ello.

“El fútbol es el idioma que hablamos sin decir una palabra, es el abrazo después del gol, es levantarse cuando caes, es descubrir que no hay sueño demasiado grande para quien se atreve a perseguirlo”, declaró.

Por su parte, el titular de la SEP indicó que las escuelas y patios escolares forman las próximas historias que deben ser contadas, por lo que no pueden quedar al margen de la fiesta que significará el Mundial 2026.

