Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 14:20:32

Ciudad de México, a 25 de noviembre 2026.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que el próximo 27 de noviembre habrá suspensión de clases en todas las escuelas de nivel básico.

Lo anterior, debido a que se llevará a cabo la Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que los alumnos dispondrán de otro fin de semana largo antes de las vacaciones decembrinas.

De acuerdo con el calendario oficial de actividades de la dependencia federal, los estudiantes tendrán un periodo de descanso del lunes 21 de diciembre al 5 de enero de 2027.

No obstante, se informó que el regreso a clases será hasta el jueves 7 de enero porque el miércoles 6 se tomará como libre a propósito del Día de los Reyes Magos.