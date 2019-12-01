Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2026.- Seis personas cumplieron con la totalidad de los requisitos establecidos en la convocatoria para el proceso de elección de la Rectora o Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) para el periodo 2027-2031, luego de que la Comisión Especial encargada de este procedimiento revisara los nueve expedientes registrados.

Las personas que acreditaron los requisitos son las y los doctores Jaime Espino Valencia, Erika Jenny González Mejía, Laura Leticia Padilla Gil, Edgar Hugo Rojas Figueroa, Miguel Ángel Villa Álvarez y Guillermo Salas Razo, quienes continúan en el proceso como candidatas y candidatos a ocupar la titularidad de la Rectoría nicolaita.

La revisión de los expedientes se llevó a cabo durante una sesión del Consejo Universitario. En este marco, la coordinadora de la Comisión Especial para la Elección de la Rectora o Rector, la doctora Rosa Vanessa Sánchez Ojeda, y el secretario de dicho órgano, el doctor Luis Rafael Olmos Navarrete, recibieron del secretario General, Javier Cervantes Rodríguez, la documentación correspondiente a las nueve personas registradas.

Ante el pleno del máximo órgano de gobierno universitario, se abrieron los sobres que contenían los expedientes y se dio cuenta de la documentación presentada por cada aspirante. Posteriormente, una vez realizada la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, las consejeras y los consejeros emitieron su voto para aprobar las seis candidaturas.

Con esta determinación, la UMSNH avanza en el proceso institucional para elegir a quien encabezará la Rectoría durante el periodo 2027-2031, conforme a las disposiciones establecidas en la convocatoria.