Se suspenden clases presenciales en siete municipios por la tormenta tropical Simón

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2026.- Ante las condiciones meteorológicas generadas por la tormenta tropical Simón, se determinó suspender de manera preventiva las actividades escolares presenciales los días 8 y 9 de octubre de 2026 en planteles públicos e incorporados de la región Sierra-Costa, tras las indicaciones de Protección Civil.

Esta medida aplica para las instituciones de todos los tipos y niveles educativos, desde inicial hasta posgrado, ubicadas en los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío, para mitigar riesgos en las zonas expuestas. Asimismo, se instruye a directivos e integrantes de la estructura educativa a implementar los protocolos correspondientes para garantizar la seguridad de los inmuebles y de la comunidad escolar.

La dependencia estatal enfatizó que la prioridad es resguardar la integridad física de las y los estudiantes, así como del personal docente y administrativo de los municipios afectados. Además, se exhorta a las autoridades de los planteles a dar cumplimiento a la circular emitida y a mantener un canal de comunicación directo con las familias, misma que pueden consultar en el siguiente enlace: https://see.michoacan.gob.mx/circulares-see/

La Secretaría de Educación del Estado mantiene coordinación permanente con Protección Civil para monitorear el avance del fenómeno meteorológico e informar oportunamente sobre el restablecimiento de las actividades. Se hace un llamado a la población escolar a permanecer atenta a los comunicados oficiales y atender las recomendaciones de seguridad.