Se suspenden clases este lunes 23 de febrero: SEE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 15:25:15

Morelia, Michoacán, a 22 de febrero de 2026.- La secretaria de Educación del Estado, Gabriela Molina, informa que este lunes 23 de febrero se suspenden clases en todos los planteles públicos e incorporados de Michoacán, como medida preventiva y con el objetivo de resguardar la integridad de niñas, niños, jóvenes, docentes y trabajadores de la educación.

La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) detalló que la suspensión aplica para todos los niveles educativos, desde educación Básica hasta educación Superior, en planteles públicos e incorporados en todas las modalidades.

Esta decisión se toma con responsabilidad y de manera oportuna, privilegiando en todo momento el bienestar de la comunidad educativa. Se trata de una acción preventiva que busca brindar certeza y tranquilidad a las familias michoacanas.

La Secretaría de Educación mantiene comunicación permanente con las instituciones de seguridad, así como con Secretaría de Gobierno, para tomar las medidas pertinentes. Se pide a la comunidad educativa mantenerse informada a través de los canales oficiales.