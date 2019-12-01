Se suspenden clases este lunes 23 de febrero: SEE

Se suspenden clases este lunes 23 de febrero: SEE
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 15:25:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 22 de febrero de 2026.- La secretaria de Educación del Estado, Gabriela Molina, informa que este lunes 23 de febrero se suspenden clases en todos los planteles públicos e incorporados de Michoacán, como medida preventiva y con el objetivo de resguardar la integridad de niñas, niños, jóvenes, docentes y trabajadores de la educación.

La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) detalló que la suspensión aplica para todos los niveles educativos, desde educación Básica hasta educación Superior, en planteles públicos e incorporados en todas las modalidades.

Esta decisión se toma con responsabilidad y de manera oportuna, privilegiando en todo momento el bienestar de la comunidad educativa. Se trata de una acción preventiva que busca brindar certeza y tranquilidad a las familias michoacanas.

La Secretaría de Educación mantiene comunicación permanente con las instituciones de seguridad, así como con Secretaría de Gobierno, para tomar las medidas pertinentes. Se pide a la comunidad educativa mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Guardia Civil libera bloqueos con apoyo de vehículos blindados en Michoacán; secretario encabeza operativo en región
Bloqueos y quemas paralizan carreteras en al menos 16 municipios de Michoacán
Causan incendio en tienda de conveniencia de la colonia Palmas de Querétaro
Tensión en Zinápecuaro: reportan detonaciones en cerros y bloqueo con vehículos incendiados en carretera a Morelia
Más información de la categoria
Bloqueos y quemas paralizan carreteras en al menos 16 municipios de Michoacán
De campesino en Michoacán a líder de grupo delincuencial jalisciense: la historia criminal de “El Mencho”
El Mencho murió cuando era trasladado herido en un avión del Ejército: Defensa
EEUU emite alerta por caos en México: Pide a sus ciudadanos en 5 estados resguardarse tras operativo contra líder del crimen en Jalisco
Comentarios